Футболіст Зорі одружився на блондинці, подарувавши їй каблучку з гігантським діамантом

Зі своїм статусом холостяка розпрощався 24-річний півзахисник луганської команди Єгор Назарина, який раніше встиг пограти за Дніпро, Антверпен і Карпати

Єгор Назарина і його дружина / Фото: Instagram

Дружиною Єгора Назарини стала чарівна Карина, з якою він перебуває у стосунках уже не один рік.

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Про одруження повідомляє луганська Зоря у себе в Instagram.

Закохані офіційно стали чоловіком і дружиною, скориставшись паузою в чемпіонаті України, пов'язаною з матчами збірних.

Відзначимо, що свого часу Єгор Назарина покликав Карину заміж, запропонувавши їй гігантську каблучку з величезним діамантом.

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Шикарна пара, чи не так?

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Раніше ми писали, що одружився найскандальніший боксер України. Головний хейтер Василя Ломаченка Іван Редкач, котрий проживає в Сполучених Штатах, зв'язав себе узами шлюбу з красунею Анною Андрєєвою.