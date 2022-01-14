14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал 0
Гвінея 0
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
15 січня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Манчестер Юнайтед --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Нудить від такого боксу: Джошуа не зміг додивитися власний бій проти Усика

Олександр Трикіша
14 січня, 19:07
Ексчемпіону світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа було важко дивитися запис бою проти Олександра Усика. Але у реванші він обіцяє все виправити

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів і втратив чотири чемпіонські пояси. Наразі сторони ведуть переговори про реванш, який повинен озолотити Усика.

Читайте також: Джошуа – боягуз! Суперник Кличка знищив британця своїми аргументами

Реклама

У своїй розмові з Дереком Чісорою Джошуа зізнався, що не міг дивитись на свій бокс у поєдинку проти українця.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Він сказав, що подивився лише чотири раунди, тому що йому не сподобалося, як він боксував. Я запитав його, що він збирається робити, і він сказав: "Побачиш", – цитує Чісору talksport.com.

Після поразки Усику британця не критикував лише лінивий. Найчастіше Джошуа звинувачували в тому, що він вибрав неправильну тактику на бій, намагаючись перебоксувати українця.

Реклама

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Але Чісора вірить, що Джошуа не лише поверне свої пояси, а й переможе Ф'юрі та стане абсолютним чемпіоном світу.

Ще на тему:

Реклама