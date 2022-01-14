Нудить від такого боксу: Джошуа не зміг додивитися власний бій проти Усика

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS
Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів і втратив чотири чемпіонські пояси. Наразі сторони ведуть переговори про реванш, який повинен озолотити Усика.
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У своїй розмові з Дереком Чісорою Джошуа зізнався, що не міг дивитись на свій бокс у поєдинку проти українця.
"Він сказав, що подивився лише чотири раунди, тому що йому не сподобалося, як він боксував. Я запитав його, що він збирається робити, і він сказав: "Побачиш", – цитує Чісору talksport.com.
Після поразки Усику британця не критикував лише лінивий. Найчастіше Джошуа звинувачували в тому, що він вибрав неправильну тактику на бій, намагаючись перебоксувати українця.
Але Чісора вірить, що Джошуа не лише поверне свої пояси, а й переможе Ф'юрі та стане абсолютним чемпіоном світу.
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