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Тошнит от такого бокса: Джошуа не смог досмотреть собственный бой против Усика

Александр Трикиша
14 января, 19:07
Экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа было тяжело смотреть запись боя против Александра Усика. Но в реванше он обещает все исправить

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику / Фото: REUTERS

Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей и лишился четырех чемпионских поясов. Сейчас стороны ведут переговоры о реванше, который должен озолотить Усика.

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В своем разговоре с Дереком Чисорой Джошуа признался, что не мог смотреть на свой бокс в поединке против украинца.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Он сказал, что посмотрел только четыре раунда, потому что ему не понравилось, как он боксировал. Я спросил его, что он собирается делать, и он сказал: "Увидишь", цитирует Чисору talksport.com.

После поражения Усику британца не критиковал только ленивый. В большинстве случаев Джошуа обвиняли в том, что он выбрал неправильную тактику на бой, пытаясь перебоксировать украинца.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Но Чисора верит, что Джошуа не только вернет свои пояса, но и победит Фьюри и станет абсолютным чемпионом мира.

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