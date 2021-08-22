Точно в бороду: яскравий нокаут у першому раунді на турнірі UFC

Вільям Найт нокаутував Фабіо Черанте в першому раунді / Фото: Getty Images

Бійці не стали придивлятися один до одного, а вже з перших секунд бою ринулися вперед. За хвилину до кінця раунду Черанте пішов в атаку, але нарвався на правий хук.

Удар був настільки потужним, що Фабіо знепритомнів ще навіть не приземлившись на канвас. А Найт про всяк випадок ще завдав кілька дарів по супернику, який лежав біля його ніг.