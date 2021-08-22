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Минай 0
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Чорноморець 0
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21 серпня 19:30 Відео
Дніпро-1 2
Рух 0
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
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Колос --
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Динамо --
Десна --
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Чорноморець --
Олександрія --
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Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
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Точно в бороду: яскравий нокаут у першому раунді на турнірі UFC

Олександр Трикіша
22 серпня, 10:28
Боєць змішаних єдиноборств з США Вільям Найт здобув яскраву перемогу над своїм співвітчизником Фабіо Черанте на турнірі UFC on ESPN 29. Бій завершився вже в першому раунді

Вільям Найт нокаутував Фабіо Черанте в першому раунді / Фото: Getty Images

Бійці не стали придивлятися один до одного, а вже з перших секунд бою ринулися вперед. За хвилину до кінця раунду Черанте пішов в атаку, але нарвався на правий хук.

Удар був настільки потужним, що Фабіо знепритомнів ще навіть не приземлившись на канвас. А Найт про всяк випадок ще завдав кілька дарів по супернику, який лежав біля його ніг.

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