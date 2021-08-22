21 августа 17:00 О матче
Верес 1
Минай 0
21 августа 19:30 Видео
Черноморец 0
Шахтер 3
21 августа 19:30 Видео
Днепр-1 2
Рух 0
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Точно в бороду: яркий нокаут в первом раунде на турнире UFC

Александр Трикиша
22 августа, 10:28
Боец смешанных единоборств из США Уильям Найт одержал яркую победу над своим соотечественником Фабио Черанте на турнире UFC on ESPN 29. Бой завершился уже в первом раунде

Уильям Найт нокаутировал Фабио Черанте в первом раунде / Фото: Getty Images

Бойцы не стали присматриваться друг к другу, а уже с первых секунд боя ринулись вперед. За минуту до конца раунда Черанте пошел в атаку, но нарвался на правый хук.

Удар был настолько мощным, что Фабио потерял сознание еще даже не приземлившись на канвас. А Найт на всякий случай еще нанес несколько даров по лежавшему у его ног сопернику.

Читайте также:

Реклама