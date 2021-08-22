Бій на розігріві Пакьяо завершився брутальним нокаутом

Марк Магсайо нокаутував Хуліо Сеху / Фото: Getty Images
Уже в стартовому раунді Магсайо відправив суперника в нокдаун. Втім, мексиканець вистояв, а в п'ятому раунді відправив філіппінця на канвас.
Розв'язка наступила в 10-му раунді. Магсайо затиснув Сеху біля канатів і після потужного правого хука в щелепу наглухо вирубив суперника.
Нагадаємо, в головному поєдинку вечора Менні Пак'яо сенсаційно програв Йорденісу Угасу. Це був перший бій сенатора Філіппін з 2019 року.
Читайте також:
- Російського Десантника задушили в США: відео
- Вирубив, як Кличко! Брутальний нокаут в ММА
- Осетина з відірваним пальцем вирубили в США: відео нокауту
- Б'є, як дід! Вражаючий дебют онука Мохаммеда Алі
- Бійця "приспали" ударом в голову. Жах з Парагваю
- Не на того нарвався: боєць MMA відбив власний автомобіль у викрадача
- Українець протримався в Москві менше двох раундів: відео яскравого нокауту