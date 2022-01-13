Стероїди виходять: Усик злякав фанатів зовнішнім виглядом

Олександр Усик втратив декілька кілограм / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Тайсон Ф'юрі звинуватив Усика в поїданні стероїдів для набору ваги в супертяжах. А зараз українець показав зворотній процес.

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На свіжому фото боксер виглядав, ніби скинув із десяток кілограм. Це помітили і його підписники.

Один із фанатів прямим текстом заявив, що Усик схуд і навіть знайшов рецепт набору маси:

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Ти схуд, їж пельмені

Інший фанат припустив, що це наслідки релігійної помірності:

Піст йде, на Різдво, мабуть

Так Усік виглядав перед поєдинком з Ентоні Джошуа

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До речі, звинуваченням Ф'юрі знайшлося підтвердження. Усік дійсно вдався до методики швидкого набору ваги!

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