Стероиды выходят: Усик испугал фанатов внешним видом

Александр Усик потерял несколько килограмм / Фото: Коллаж: Сегодня
Накануне Тайсон Фьюри обвинил Усика в поедании стероидов для набора веса в супертяжах. А теперь украинец показал обратный процесс.
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На свежем фото боксер выглядел, как будто скинул с десяток килограмм. Это же заметили и его подписчики.
Один их фанатов прямым текстом заявил, что Усик похудел и даже нашел рецепт набора массы:
- Ты похудел, ешь пельмени
Другой фанат предположил, что это последствия религиозного воздержания:
- Пост идет, на Рождество, наверное
Так Усик выглядел перед поединком с Энтони Джошуа
Кстати, обвинениям Фьюри нашлось подтверждение. Усик действительно прибег к методике быстрого набора веса!
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