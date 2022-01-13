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Стероиды выходят: Усик испугал фанатов внешним видом

Андрей Трофимов
13 января, 16:01
Некоторое время назад чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик разместил фото в соцсетях, чем озадачил своих подписчиков. Фанаты предположили, что боксер "сдулся"

Александр Усик потерял несколько килограмм / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне Тайсон Фьюри обвинил Усика в поедании стероидов для набора веса в супертяжах. А теперь украинец показал обратный процесс.

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На свежем фото боксер выглядел, как будто скинул с десяток килограмм. Это же заметили и его подписчики.

Один их фанатов прямым текстом заявил, что Усик похудел и даже нашел рецепт набора массы:

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  • Ты похудел, ешь пельмени

Другой фанат предположил, что это последствия религиозного воздержания:

  • Пост идет, на Рождество, наверное

Так Усик выглядел перед поединком с Энтони Джошуа

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Кстати, обвинениям Фьюри нашлось подтверждение. Усик действительно прибег к методике быстрого набора веса!

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