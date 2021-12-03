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Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Зальцбург --
Севілья --
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Шоколадка для дорослих: дівчина динамівця дівчина примірила солодкий образ

Олександр Трикіша
3 грудня, 10:23
Дівчина футболіста Динамо та збірної Словенії Беньяміна Вербича Альвіна Царенко примірила образ, знайомий нам з дитинства.

Дівчина Беньяміна Вербича Альвіна Царенко / Фото: Instagram

Модель сфотографувалася в образі дівчини з хусткою на голові – точнісінько як на знаменитій шоколадці "Оленка". Пікантним фото дівчина поділилася у Instagram.

Альвіна любить приміряти різні еротичні образи. Її сторінка в Instagram рясніє незвичайними фото.

Нагадаємо, що у серпні Царенко народила сина. Альбіна та Беньямін не особливо афішують свої стосунки. Але фото із сином Вербич виклав у соцмережі.

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