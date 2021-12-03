Шоколадка для взрослых: девушка динамовца примерила сладкий образ

Девушка Беньямина Вербича Альвина Царенко / Фото: Instagram

Модель сфотографировалась в образе девушки с платочком на голове – точь-в-точь как на знаменитой шоколадке "Аленка". Пикантным фото девушка поделилась в Instagram.

Альвина любит примерять различные эротические образы. Ее страница в Instagram пестрит необычными фото.

Напомним, что в августе Царенко родила сына. Альбина и Беньямин не особо афишируют свои отношения. Но фото с сыном Вербич выложил в соцсети.

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