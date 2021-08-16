Украинка из Playboy подарила легионеру Динамо сына

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич стал отцом. У словенского футболиста родился сын. Матерью ребенка является украинка

Беньямин Вербич стал отцом / Фото: Instagram

Мальчик появился на свет 15 августа в 21:34. Вес новорожденного составил 3190 грамм, рост – 53 сантиметра. Имя малыша молодые родители пока не озвучивали.

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Матерью ребенка является украинка Альвина Царенко, которая в Instagram подписана под псевдонимом alvi_lalli. Парочка не афишировала свои отношения, однако Вербич лайкает ее каждое фото в соцсети.

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Альвина любит рисовать, о чем регулярно информирует своих подписчиков в Instagram, также красотка принимала участие в сьемках для журнала Playboy.

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Отметим, что ранее другой легионер Динамо Жерсон Родригес закрутил роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук. В ноябре прошлого года у них родился сын.

Интересно, что в июне Янчук объявила о расставании с Жерсоном Родригесом, а потом удалила свой пост и призналась футболисту в любви. Сейчас они снова вместе.