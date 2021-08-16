Украинка из Playboy подарила легионеру Динамо сына

Мальчик появился на свет 15 августа в 21:34. Вес новорожденного составил 3190 грамм, рост – 53 сантиметра. Имя малыша молодые родители пока не озвучивали.
Матерью ребенка является украинка Альвина Царенко, которая в Instagram подписана под псевдонимом alvi_lalli. Парочка не афишировала свои отношения, однако Вербич лайкает ее каждое фото в соцсети.
Альвина любит рисовать, о чем регулярно информирует своих подписчиков в Instagram, также красотка принимала участие в сьемках для журнала Playboy.
Отметим, что ранее другой легионер Динамо Жерсон Родригес закрутил роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук. В ноябре прошлого года у них родился сын.
Интересно, что в июне Янчук объявила о расставании с Жерсоном Родригесом, а потом удалила свой пост и призналась футболисту в любви. Сейчас они снова вместе.