Реакція на пограбування: дружина Левандовського висловилася про вручення Золотого м'яча Мессі

Чемпіонка світу з карате Анна Левандовська не залишила свого чоловіка, Роберта Левандовського, без підтримки після того, як його, на думку багатьох, "пограбували" напередодні в Парижі, присудивши "Золотий м'яч" Ліонелю Мессі
Мессі перевершив Левандовського за підсумками голосування 180 журналістів з усього світу.
"Моє кохання, для мене ти – найкращий! Я завжди тобою пишаюся. Люблю тебе безмежно", – написала в Instagram Анна, звертаючись до Роберта.
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Раніше присудження призу Мессі, а не Левандовському, розкритикував Лотар Маттеус. "Чесно кажучи, після такого вибору я більше не розумію цей світ", – заявив знаменитий німець.
А ось уславлений у минулому польський футболіст Збігнєв Бонек вважає незаслуженою критику на адресу володаря "Золотого м'яча-2021" Ліонеля Мессі.
"Я не розумію, чому стільки лайна виливається на Лео Мессі. Не він вибрав себе. Ця формула вичерпала себе, її треба міняти. Це проблема людей із France Football", – вважає Бонек.
Нагадаємо, Роберту Левандовському пророкував "Золотий м'яч" Олег Блохін.
А от Шева називав своїми фаворитами Мессі та Жоржиньо.
Дивіться, як Мессі отримав "Золотий м'яч"-2021