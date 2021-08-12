Сергій Ребров: "Я був би щасливий тренувати збірну, але в мене контракт з клубом"

Сергій Ребров готовий очолити збірну України / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Український тренер Сергій Ребров дав коментар клубному сайту Аль-Айна стосовно пропозиції очолити збірну України.

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Сергій Станіславович задоволений своїм перебуванням в еміратському клубі, але якщо керівництво команди вирішить розірвати контракт, він із задоволенням очолить національну команду України .

" Я був би, безумовно, щасливий, якби взяв на себе завдання тренувати збірну своєї країни. Але на цей момент у мене діючий контракт з клубом, який я зобов'язаний виконувати. У разі, якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я обов'язково очолю збірну України", – сказав Сергій Ребров клубному сайту Аль-Айна.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Раніше повідомлялося, що головною перешкодою на шляху розірвання контракту Сергія Реброва з клубом Аль-Айн є не сума компенсації, а комісійні, які отримали агенти й не збираються їх повертати.

Сергій Ребров – головний тренер клубу Аль-Айн / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

З цієї причини Виконком УАФ, на якому повинні назвати ім'я головного тренера збірної України, перенесли на 17 серпня .

Сергій Ребров і Мирон Маркевич / Фото: Reuters

Серед основних претендентів на місце наставника національної команди, крім Сергія Реброва, розглядають Мирона Маркевича та Олександра Петракова.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 1 серпня збірну України покинув Андрій Шевченко, під керівництвом якого українці пройшли до чвертьфіналу Євро-2020.

А часу до наступного матчу збірної України залишилося зовсім небагато, вже 1 вересня на виїзді українці зіграють проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу 2022 року.