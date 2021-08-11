Компенсація за Реброва занадто велика: головним тренером збірної України стане Олександр Петраков

На найближчому Виконкомі Української футбольної асоціації, який відбудеться 12 серпня, новим головним тренером буде оголошений Олександр Петраков, повідомляє з посиланням на власні джерела Динамоманія. Призначення Реброва відкладається на невизначений час.
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Вчора стало відомо, що УАФ посприяє Сергію Реброву в питанні виплати компенсації Аль-Айну, щоб фахівець зміг очолити збірну. Але тільки в разі якщо сума не перевищить 1 млн євро.
Однак сума компенсації виявилася значно більшою за 1 млн євро. Це і стало каменем спотикання у швидкому призначенні Сергія Реброва наставником національної команди.
Швидше за все, новим головним тренером збірної України буде затверджений Олександр Петраков, який привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу 2019 року.
Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко несподівано пішовз поста головного тренера збірної України.
А ще один кандидат на пост головного тренера Мирон Маркевич зі скандалом покинув посаду голови комітету збірних УАФ.