Агенти не хочуть повертати комісійні. Названо перешкоду, що заважає Реброву очолити збірну України

Призначення головного тренера збірної України переноситься на наступний вівторок, написав у своєму Twitter Ігор Бурбас.
Як повідомляє журналіст, переговори Сергія Реброва з Аль-Айн на фінальній стадії. Головною перешкодою на шляху розірвання контракту є не сума компенсації, а комісійні, які отримали агенти і не збираються їх повертати.
. . . . . -,.- Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2021
Таким чином, ім'я головного тренера національної збірної України буде відомо 17 серпня, коли відбудеться наступний Виконком УАФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим наставником головної команди країни буде призначено Олександра Петракова.