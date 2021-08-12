Сергей Ребров: "Я был бы счастлив тренировать сборную, но у меня контракт с клубом"

Сергей Ребров готов возглавить сборную Украины / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"
Украинский тренер Сергей Ребров дал комментарий клубному сайту Аль-Айна о предложении возглавить сборную Украины.
Читайте также: Экс-тренер Динамо займет место Маркевича в комитете сборных
Сергей Станиславович доволен своим пребываем в эмиратском клубе, но если руководство команды решит расторгнуть контракт, он с удовольствием возглавит национальную команду Украины.
"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взял на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но на данный момент у меня действующий контракт с клубом, который я обязан выполнять. В случае, если клуб решит, что я должен уйти, я обязательно возглавлю сборную Украины", – сказал Сергей Ребров клубному сайту Аль-Айна.
Ранее сообщалось, что главной преградой на пути расторжения контракта Сергея Реброва с клубом Аль-Айн является не сумма компенсации, а комиссионные, которые получили агенты и не собираются их возвращать.
По этой причине Исполком УАФ, на котором должны назвать имя главного тренера сборной Украины, перенесли на 17 августа.
Среди основных претендентов на место наставника национальной команды, кроме Сергея Реброва, рассматривают Мирона Маркевича и Александра Петракова.
Напомним, что 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко, под руководством которого украинцы прошли в четвертьфинал минувшего Евро-2020.
А времени до следующего матча сборной Украины осталось совсем немного, уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года.