11 августа 22:00 О матче
Челси 1
Вильярреал 1
11 августа 90+3’ Видео
Динамо 2
Минай 0
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
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Экс-тренер Динамо займет место Маркевича в комитете сборных

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 августа, 11:10
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Алексей Михайличенко – главный претендент на пост главы Комитета сборных УАФ
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На очередном заседании Исполкома УАФ, который состоится сегодня, 12 августа, должны утвердить нового главу Комитета сборных Украины. Как сообщает Meta-ratings, вакантную должность займет экс-тренер Динамо Алексей Михайличенко.

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Читайте также: Компенсация за Реброва слишком большая: главным тренером сборной Украины станет Александр Петраков

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Напомним, что предыдущий глава комитета УАФ Мирон Маркевич, который проработал там пять лет, в начале августа подал в отставку.

Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Алексей Михайличенко имеет опыт работы со сборными Украины, в 2008-2009 годах он возглавлял национальную команду, а в период с 2005 по 2008-й работал с молодежной сборной, которую сенсационно вывел в финал чемпионата Европы 2006 года.

Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша
Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша / Фото: AFP

Главный вопрос повестки дня – имя нового главного тренера сборной Украины будет оглашено 17 августа на следующем Исполкоме. До этого времени должны быть улажены все вопросы по расторжению контракта Сергея Реброва с клубом Аль-Айн.

Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: УАФ

В ином случае, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Александр Петраков, нынешний тренер юношеской сборной Украины U-18. У Петракова есть успешный опыт работы с молодежной сборной Украины U-20, которую он привел к победе на чемпионате мира в 2019 году.

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Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко неожиданно ушел с поста главного тренера сборной Украины.

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Компенсация за Реброва слишком большая: главным тренером сборной Украины станет Александр Петраков

Дорогостоящий контракт Сергея Реброва с Аль-Айном может помешать его назначению наставником национальной команды. Согласно плану Б сборную возглавит Александр Петраков

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1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420
3
Александр Усик Александр Усик
1084
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619
7
Иван Редкач Иван Редкач
579
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425
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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
2:0
Видео О матче
Пятница, 13 августа
19:30
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Суббота, 14 августа
17:00
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19:30
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Воскресенье, 15 августа
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Понедельник, 16 августа
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Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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