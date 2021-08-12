Экс-тренер Динамо займет место Маркевича в комитете сборных

Алексей Михайличенко – главный претендент на пост главы Комитета сборных УАФ

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На очередном заседании Исполкома УАФ, который состоится сегодня, 12 августа, должны утвердить нового главу Комитета сборных Украины. Как сообщает Meta-ratings, вакантную должность займет экс-тренер Динамо Алексей Михайличенко.

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Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Напомним, что предыдущий глава комитета УАФ Мирон Маркевич, который проработал там пять лет, в начале августа подал в отставку.

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Алексей Михайличенко имеет опыт работы со сборными Украины, в 2008-2009 годах он возглавлял национальную команду, а в период с 2005 по 2008-й работал с молодежной сборной, которую сенсационно вывел в финал чемпионата Европы 2006 года.

Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша / Фото: AFP

Главный вопрос повестки дня – имя нового главного тренера сборной Украины будет оглашено 17 августа на следующем Исполкоме. До этого времени должны быть улажены все вопросы по расторжению контракта Сергея Реброва с клубом Аль-Айн.

Александр Петраков / Фото: УАФ

В ином случае, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Александр Петраков, нынешний тренер юношеской сборной Украины U-18. У Петракова есть успешный опыт работы с молодежной сборной Украины U-20, которую он привел к победе на чемпионате мира в 2019 году.

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Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко неожиданно ушел с поста главного тренера сборной Украины.