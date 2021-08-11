Агенты не хотят возвращать комиссионные. Названо препятствие, мещающее Реброву возглавить сборную Украины

Назначение главного тренера сборной Украины переносится на следующий вторник, написал в своем Twitter Игорь Бурбас.
Как сообщает журналист, переговоры Сергея Реброва с Аль-Айн на финальной стадии. Главной преградой на пути расторжения контракта является не сумма компенсации, а комиссионные, которые получили агенты и не собираются их возвращать.
. . . . . – , .— Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2021
Таким образом, имя главного тренера национальной сборной Украины будет известно 17 августа, когда состоится следующий Исполком УАФ.
Напомним, ранее сообщалось, что новым наставником главной команды страны будет назначен Александр Петраков.