Агенты не хотят возвращать комиссионные. Названо препятствие, мещающее Реброву возглавить сборную Украины

Следующий Исполком УАФ состоится во вторник 17 августа, на нем будет объявлено имя главного тренера сборной Украины. Причина переноса – комиссионные агентов, которые они не хотят возвращать

Сергей Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"

Назначение главного тренера сборной Украины переносится на следующий вторник, написал в своем Twitter Игорь Бурбас.

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Как сообщает журналист, переговоры Сергея Реброва с Аль-Айн на финальной стадии. Главной преградой на пути расторжения контракта является не сумма компенсации, а комиссионные, которые получили агенты и не собираются их возвращать.

. . . . . – , . — Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2021

Таким образом, имя главного тренера национальной сборной Украины будет известно 17 августа, когда состоится следующий Исполком УАФ.

Сергея Реброва не отпустили в сборную Украины / Фото: ФК "Ференцварош"

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Напомним, ранее сообщалось, что новым наставником главной команды страны будет назначен Александр Петраков.