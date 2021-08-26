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Найсексуальніша спортсменка світу призупинила кар'єру. Вона подумала про фанатів?

Андрій Трофімов
26 серпня, 10:44
Після Олімпійських ігор німецька легкоатлетка Аліса Шмідт вирішила взяти паузу – спортсменка так і не відновилася після коронавірусу і розриву зв'язок

Шмідт найсексуальнішою спортсменкою світу визнало видання Busted Coveragе

Німецька легкоатлетка Аліса Шмідт, визнана в 2017 році найсексуальнішою спортсменкою світу, прийняла рішення тимчасово припинити кар'єру.

"Сезон-2021 завершено. Не буду брехати, я не задоволена своїм виступом у цьому році. Це був непростий рік через коронавірус, яким я захворіла, і розрив зв'язок. Але я знаю, на що здатна, я прагну більшого.

Тепер я збираюся зробити перерву і з нетерпінням чекаю можливості повернутися, коли знову відчую себе свіжою і готовою знову старанно тренуватися" , – написала Шмідт в Instagram.

На Олімпіаді-2020 Шмідт як запасна увійшла до складу німецької команди, але на старти в змішаній і жіночій естафеті не виходила.

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На рахунку спортсменки срібло в складі збірної Німеччини в естафеті 4 по 400 метрів на ЧЄ-2017 до 20 років. Через два роки Шмідт взяла бронзу в естафеті на ЧЄ до 23 років.

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