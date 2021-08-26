Самая сексуальная спортсменка мира приостановила карьеру. Она подумала о фанатах?

Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира признало издание Busted Coveragе

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная в 2017 году самой сексуальной спортсменкой мира, приняла решение приостановить карьеру.

"Сезон-2021 завершен. Не буду врать, я не довольна своим выступлением в этом году. Это был непростой год из-за коронавируса, которым я заболела, и разрыва связок. Но я знаю, на что способна, я жажду большего.

Теперь я собираюсь сделать перерыв и с нетерпением жду возможности вернуться, когда вновь почувствую себя свежей и готовой снова усердно тренироваться", – написала Шмидт в Instagram.

На Олимпиаде-2020 Шмидт в качестве запасной вошла в состав немецкой команды, но на старты в смешанной и женской эстафете не выходила.

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На счету спортсменки серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на ЧЕ-2017 до 20 лет. Через два года Шмидт взяла бронзу в эстафете на ЧЕ до 23 лет.

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