Різатдінова без фільтрів і макіяжу: фото-вогонь із Туреччини

Анна Різатдінова виступає за природню красу / Фото: Instagram
Бронзова призерка Олімпіада-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова через роки після завершення кар'єри продовжує залишатися в неймовірній формі.
27-річна уродженка Сімферополя, яка відпочиває нині в турецькій Анталії, показала своє фото в бікіні кольору кеш'ю на березі Середземного моря.
"Без фільтрів і мейку", – написала в Instagram Різатдінова
Фоловери в захваті від знімка Анни Різатдінової – ось їхні коментарі:
- "Шикарні ноги, Анно. Ви нереально красива"
- "Краса від землі і до неба"
- "Фігура божественна"
Раніше ми розповідали, як Анна Різатдінова з сином вболівала за збірну України на Євро-2020.
"Я вболівала вдома, з Ромочкою. Мені вдалося отримати довгоочікувану футболку збірної, і у нас була максимально спортивна атмосфера", – поділилася з "Сьогодні" Анна
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