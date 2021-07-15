Різатдінова без фільтрів і макіяжу: фото-вогонь із Туреччини

Знаменита українська гімнастка на березі Середземного моря показала, яка вона без косметики – шанувальники називають Анну просто божественною

Анна Різатдінова виступає за природню красу / Фото: Instagram

Бронзова призерка Олімпіада-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова через роки після завершення кар'єри продовжує залишатися в неймовірній формі.

27-річна уродженка Сімферополя, яка відпочиває нині в турецькій Анталії, показала своє фото в бікіні кольору кеш'ю на березі Середземного моря.

"Без фільтрів і мейку", – написала в Instagram Різатдінова

Фоловери в захваті від знімка Анни Різатдінової – ось їхні коментарі:

"Шикарні ноги, Анно. Ви нереально красива"

"Краса від землі і до неба"

"Фігура божественна"

Раніше ми розповідали, як Анна Різатдінова з сином вболівала за збірну України на Євро-2020.

"Я вболівала вдома, з Ромочкою. Мені вдалося отримати довгоочікувану футболку збірної, і у нас була максимально спортивна атмосфера", – поділилася з "Сьогодні" Анна

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