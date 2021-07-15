Ризатдинова без фильтров и мейкапа: фото-огонь из Турции

Знаменитая украинская гимнастка на берегу Средиземного моря показала, какая она без косметики – поклонники называют Анну просто божественной

Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту / Фото: Instagram

Бронзовая призерка Олимпиада-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова спустя годы после завершения карьеры продолжает оставаться в невероятной форме.

27-летняя уроженка Симферополя, отдыхающая сейчас в турецкой Анталье, показала свое фото в бикини цвета кешью на берегу Средиземного моря.

"Без фильтров и мейка", – написала в Instagram Ризатдинова

Фолловеры в восторге от снимка Анны Ризатдиновой – вот их комментарии:

"Шикарные ноги, Анна. Нереально красиво выглядите"

"Красота от земли и до неба"

"Фигура божественная"

Ранее мы рассказывали, как Анна Ризатдинова с сыном болела за сборную Украины на Евро-2020.

"Я болела дома, с Ромочкой. Мне удалось получить долгожданную футболку сборной, и у нас была максимально спортивная атмосфера", – поделилась с "Сегодня" Анна

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