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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

"Результат гонки став приємним сюрпризом". Секретна зброя України готова вистрілити на ОІ

Сергій Шаховець
11 лютого, 13:03
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина порадувала своїм виступом у жіночому спринті на Олімпійських іграх у Пекіні

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Сьогодні у Пекіні відбулися жіноча спринтерська гонка на 7,5 км. Юлія Джима реально претендувала на бронзовий набір нагород, але зрештою фінішувала 8-ю.

Приємним сюрпризом став виступ Анастасії Меркушиної, яка потрапила до ТОП-25.

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"Я б не сказала, що не вдарила висота, скажу чесно, це було дуже важко. Тут просто перебувати, дихати, спати дуже важко, а бігати – це взагалі. Тільки переходиш десь цей кордон – все, в очах темніє, ти нічого не бачиш, нічого не можеш зробити.

Вчора на тренуванні я прискорилася за Анною Солою. Я за нею зробила кілька кроків – і далі все, темрява, нічого не пам'ятаю.

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Є таке поняття, як зона ПАНО (поріг анаеробного обміну). У мене від народження цей показник дуже високий, тому мені гірські етапи завжди вдавалися краще. Я дуже повільно бігла цей спринт – як індивідуалку.

Я досить повільно почала, не поспішала, не стрибала. Зробила все, як хотіла. Результат фінішу був приємною несподіванкою. Думаю, більшість дівчат дуже хотіли виграти і показати кращий результат, тому швидко почали.

Сьогодні відчула себе тією Анастасією Меркушиною, якою я маю бути, а не оце якесь желе, яке там бігало незрозуміло що. Це дійсно була моя гонка, яку я правильно розклала, пройшла технічно. Єдине, чим незадоволена – цей промах", – сказала Меркушина в ефірі UA.Перший.

Нагадаємо, Анастасія Меркушина терміново була викликана до збірної України у зв'язку зі спалахом коронавірусу у її складі. Меркушина – секретна зброя нашої збірної, яка буквально в Китаї може вистрілити.

Ще однією гарною новиною дня стало повернення з карантину Олени Білосюк. Українська спортсменка вже приєдналася до подруг з біатлонної збірної в Пекіні і завтра приступить до тренувань.

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Олена Білосюк на волі / Фото: НОК України

Нагадаємо, що завтра на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться чоловічий спринт. Початок гонки об 11:00.

Календар біатлонних гонок на Олімпійських іграх у Пекіні.

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  • 5 лютого, 11:00 – змішана естафета
  • 7 лютого, 11:00 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
  • 8 лютого, 10:30 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20 км
  • 11 лютого, 11:00 – спринт, жінки , 7,5 км
  • 12 лютого, 11:00 – спринт, чоловіки, 10 км
  • 13 лютого, 11:00 – гонка переслідування, жінки, 10 км
  • 13 лютого, 12:45 – гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км
  • 15 лютого, 11:00 – естафета, чоловіки, 4х7,5 км
  • 16 лютого, 09:45 – естафета, жінки, 4х6 км
  • 18 лютого, 11:00 – мас-старт, чоловіки, 15 км
  • 19 лютого, 11:00 – мас-старт, жінки, 12,5 км