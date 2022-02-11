"Результат гонки став приємним сюрпризом". Секретна зброя України готова вистрілити на ОІ

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images
Сьогодні у Пекіні відбулися жіноча спринтерська гонка на 7,5 км. Юлія Джима реально претендувала на бронзовий набір нагород, але зрештою фінішувала 8-ю.
Приємним сюрпризом став виступ Анастасії Меркушиної, яка потрапила до ТОП-25.
"Я б не сказала, що не вдарила висота, скажу чесно, це було дуже важко. Тут просто перебувати, дихати, спати дуже важко, а бігати – це взагалі. Тільки переходиш десь цей кордон – все, в очах темніє, ти нічого не бачиш, нічого не можеш зробити.
Вчора на тренуванні я прискорилася за Анною Солою. Я за нею зробила кілька кроків – і далі все, темрява, нічого не пам'ятаю.
Є таке поняття, як зона ПАНО (поріг анаеробного обміну). У мене від народження цей показник дуже високий, тому мені гірські етапи завжди вдавалися краще. Я дуже повільно бігла цей спринт – як індивідуалку.
Я досить повільно почала, не поспішала, не стрибала. Зробила все, як хотіла. Результат фінішу був приємною несподіванкою. Думаю, більшість дівчат дуже хотіли виграти і показати кращий результат, тому швидко почали.
Сьогодні відчула себе тією Анастасією Меркушиною, якою я маю бути, а не оце якесь желе, яке там бігало незрозуміло що. Це дійсно була моя гонка, яку я правильно розклала, пройшла технічно. Єдине, чим незадоволена – цей промах", – сказала Меркушина в ефірі UA.Перший.
Нагадаємо, Анастасія Меркушина терміново була викликана до збірної України у зв'язку зі спалахом коронавірусу у її складі. Меркушина – секретна зброя нашої збірної, яка буквально в Китаї може вистрілити.
Ще однією гарною новиною дня стало повернення з карантину Олени Білосюк. Українська спортсменка вже приєдналася до подруг з біатлонної збірної в Пекіні і завтра приступить до тренувань.
Нагадаємо, що завтра на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться чоловічий спринт. Початок гонки об 11:00.
Календар біатлонних гонок на Олімпійських іграх у Пекіні.
- 5 лютого, 11:00 – змішана естафета
- 7 лютого, 11:00 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
- 8 лютого, 10:30 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20 км
- 11 лютого, 11:00 – спринт, жінки , 7,5 км
- 12 лютого, 11:00 – спринт, чоловіки, 10 км
- 13 лютого, 11:00 – гонка переслідування, жінки, 10 км
- 13 лютого, 12:45 – гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км
- 15 лютого, 11:00 – естафета, чоловіки, 4х7,5 км
- 16 лютого, 09:45 – естафета, жінки, 4х6 км
- 18 лютого, 11:00 – мас-старт, чоловіки, 15 км
- 19 лютого, 11:00 – мас-старт, жінки, 12,5 км