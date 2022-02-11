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"Результат гонки стал приятным сюрпризом". Секретное оружие Украины готово выстрелить на ОИ

Сергей Шаховец
11 февраля, 13:03
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина порадовала своим выступлением в женском спринте на Олимпийских играх в Пекине

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Сегодня в Пекине состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Юлия Джима реально претендовала на бронзовый комплект наград, но в итоге финишировала на 8-м месте.

Приятным сюрпризом стало выступление Анастасии Меркушиной, которая попала в ТОП-25.

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"Я бы не сказала, что не ударила высота, скажу честно, это было очень тяжело. Здесь просто находиться, дышать, спать очень тяжело, а бегать – это вообще. Только переходишь где-нибудь эту границу – все, в глазах темнеет, ты ничего не видишь, ничего не можешь сделать.

Вчера на тренировке я ускорилась за Анной Солой. Я за ней сделала несколько шагов – и дальше все, темнота, ничего не помню.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Есть такое понятие, как зона ПАНО (порог анаэробного обмена). У меня от рождения очень высокий этот показатель, поэтому мне горные этапы всегда удавались лучше. Я очень медленно бежала этот спринт – как индивидуалку.

Я довольно медленно начала, не спешила, не прыгала. Сделала все как хотела. Результат финиша был приятным сюрпризом. Думаю, что большинство девушек очень хотели выиграть и показать лучший результат, потому быстро начали.

Сегодня почувствовала себя той Анастасией Меркушиной, которой я должна быть, а не это какое-то желе, которое там бегало непонятно что. Это действительно была моя гонка, которую я правильно разложила, прошла технически. Единственное, чем недовольна – этот промах", – сказала Меркушина в эфире UA.Перший.

Напомним, Анастасия Меркушина срочно была вызвана в сборную Украины в связи со вспышкой коронавируса в ее составе. Меркушина – секретное оружие нашей сборной, которое в буквальном смысле слова в Китае может выстрелить.

Еще одной хорошей новостью дня стало возвращение из карантина Елены Билосюк. Украинская спортсменка уже присоединилась к подругам по биатлонной сборной в Пекине и завтра приступит к тренировкам.

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Елена Билосюк на воле / Фото: НОК Украины

Напомним, что завтра на Олимпийских играх в Пекине состоится мужской спринт. Начало гонки в 11:00.

Календарь биатлонных гонок на Олимпийских играх в Пекине.

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  • 5 февраля, 11:00 – смешанная эстафета
  • 7 февраля, 11:00 – индивидуальная гонка, женщины, 15 км
  • 8 февраля, 10:30 – индивидуальная гонка, мужчины, 20 км
  • 11 февраля, 11:00 – спринт, женщины, 7,5 км
  • 12 февраля, 11:00 – спринт, мужчины, 10 км
  • 13 февраля, 11:00 – гонка преследования, женщины, 10 км
  • 13 февраля, 12:45 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км
  • 15 февраля, 11:00 – эстафета, мужчины, 4х7,5 км
  • 16 февраля, 09:45 – эстафета, женщины, 4х6 км
  • 18 февраля, 11:00 – масс-старт, мужчины, 15 км
  • 19 февраля, 11:00 – масс-старт, женщины, 12,5 км