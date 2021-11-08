Чому новий клуб не український? Кличко засумував за Шевою

Віталій Кличко та Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

7 листопада український фахівець був офіційно оголошений головним тренером Дженоа. Шева вже встиг побувати на базі та у штаб-квартирі свого нового клубу.

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Така подія не залишилася осторонь відомих людей. Слова підтримки на адресу Шевченка на своїй сторінці Instagram написав Віталій Кличко.

"Вітаю Андрія Шевченка з новим етапом у футбольній кар'єрі. Сьогодні він прибув на базу клубу, який тепер тренуватиме – до італійської Дженоа. Італія для Шеви – теж чужа країна. Тому впевнений, що Андрієві все вдасться. Але все одно трохи сумно, що він сьогодні не в українському футболі. Любимо, підтримуємо та віримо, що у майбутньому Шева повернеться в Україну", – прокоментував Кличко.

Нагадаємо, зовсім недавно, Віталій Кличко та Андрій Шевченко разом підтримали українського боксера Олександр Усика під час чемпіонського бою з Ентоні Джошуа.

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Кличко і Шевченко з Усиком у Лондоні / Фото: Instagram

Також ми повідомляли, як Андрій Шевченко виступив у Шотландії на турнірі з гольфу разом із братом Віталія Кличка – Володимиром.

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