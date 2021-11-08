Почему новый клуб не украинский? Кличко затосковал за Шевой

Виталий Кличко и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня
7 ноября украинский специалист был официально объявлен главным тренером Дженоа. Шева уже успел побывать на базе и в штаб-квартире своего нового клуба.
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Такое событие не осталось в стороне известных людей. Слова поддержки в адрес Шевченко на своей странице в Instagram написал Виталий Кличко.
"Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере.
Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую Дженоа.
Италия для Шевы – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что Андрею все удастся.
Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе. Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину", – прокомментировал Кличко.
Напомним, совсем недавно, Виталий Кличко и Андрей Шевченко вместе поддержали украинского боксера Александр Усика во время чемпионского боя с Энтони Джошуа.
Также мы сообщали, как Андрей Шевченко выступил в Шотландии на турнире по гольфу вместе с братом Виталия Кличко – Владимиром.
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