Не лише біженці, а й футболісти: до Польщі їде гравець Динамо

У словенця Вербича в Києві сім'я / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні польські міста приймають щодня десятки тисяч біженців із нашої країни.

Туди "Динамоманія" відправляє і футболіста київського Динамо Беньяміна Вербича.

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Словенський півзахисник може продовжити кар'єру у варшавській Легії.

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Нагадаємо, що ФІФА дозволила легіонерам українських клубів знайти собі нові команди до 7 квітня.

Беньямін Вербіи – перейшов до Динамо з Копенгагена у грудні 2017 року.

З киянами ставав чемпіоном України, вигравав Кубок та Суперкубок України.

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За національну збірну Словенії провів 38 матчів та забив 5 голів.

В центральному матчі туру зустрінуться Динамо та Ворскла / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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