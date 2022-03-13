Не лише біженці, а й футболісти: до Польщі їде гравець Динамо

У словенця Вербича в Києві сім'я / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку війни в Україні польські міста приймають щодня десятки тисяч біженців із нашої країни.
Туди "Динамоманія" відправляє і футболіста київського Динамо Беньяміна Вербича.
Словенський півзахисник може продовжити кар'єру у варшавській Легії.
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Нагадаємо, що ФІФА дозволила легіонерам українських клубів знайти собі нові команди до 7 квітня.
Беньямін Вербіи – перейшов до Динамо з Копенгагена у грудні 2017 року.
З киянами ставав чемпіоном України, вигравав Кубок та Суперкубок України.
За національну збірну Словенії провів 38 матчів та забив 5 голів.
В центральному матчі туру зустрінуться Динамо та Ворскла / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
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