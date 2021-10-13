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Дівчина з Playboy показала дім, в якому живе з гравцем Динамо

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 жовтня, 16:02
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Словенський легіонер київського клубу Беньямін Вербич і його обраниця живуть по сусідству з базою "біло-синіх"
Кохана Вербича і їхнє гніздечко
Кохана Вербича і їхнє гніздечко / Фото: Instagram

Кохана словенського легіонера Динамо Беньяміна Вербича Альвіна Царенко напередодні опублікувала гарячі знімки, похвалившись відмінною формою після народження сина.

Малюкові, якого назвали Май, 15 жовтня виповниться два місяці.

Вербич, його кохана і малюк
Вербич, його кохана і малюк / Фото: Instagram

А сьогодні в сторіз свого Instagram Альвіна, яка свого часу брала участь у зйомках для журналу Playboy, показала зовнішній вигляд їхнього з Маєм і Беньяміном "гніздечка".

Триповерховий особняк, оточений високим парканом і соснами, розташований в елітному котеджному селищі в Обухівському районі, недалеко від бази Динамо. Всі будинки тут витримані в класичному стилі заміських садиб.

На території, що охороняється службою безпеки, є тенісні корти, дитячі майданчики, мінімаркет, відділення банку і ресторан.

Що стосується Альвіни, що вона часто виходить на галявину біля свого дому, щоб помалювати.

Нагадаємо, Вербич влаштував Альвіні шикарну зустріч після пологів.

А зовсім недавно Вербич і Альвіна запалювали на весіллі іншого динамівця – поляка Томаша Кендзьори.

Дивіться більше фото коханої Вербича

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