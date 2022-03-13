Не только беженцы, но и футболисты: в Польшу едет игрок Динамо

У словенца Вербича в Киеве семья / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала войны в Украине польские города принимают ежедневно десятки тысяч беженцев из нашей страны.
Туда "Динамомания" отправляет и футболиста киевского Динамо Беньямина Вербича.
Словенский полузащитник может продолжить карьеру в варшавской Легии.
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Напомним, что ФИФА разрешила легионерам украинских клубов найти себе новые команды до 7 апреля.
Беньямин Вербич – перешел в Динамо из Копенгагена в декабре 2017 года.
С киевлянами становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.
За национальную сборную Словении провел 38 матчей и забил 5 голов.
В центральном матче тура встретятся Динамо и Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
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