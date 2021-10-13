Девушка из Playboy показала дом, в котором живет с игроком Динамо

Словенский легионер киевского клуба Беньямин Вербич и его избранница обитают по соседству с базой "бело-синих"

Возлюбленная Вербича и их гнездышко / Фото: Instagram

Возлюбленная словенского легионера Динамо Беньямина Вербича Альвина Царенко накануне опубликовала горячие снимки, похваставшись отличной формой после рождения сына.

Малышу, которого назвали Май, 15 октября исполнится два месяца.

Вербич, его возлюбленная и ребенок / Фото: Instagram

А сегодня в сториз своего Instagram Альвина, принимавшая в свое время участие в сьемках для журнала Playboy, показала внешний вид их с Маем и Беньямином "гнездышка".

Трехэтажный особняк, окруженный высоким забором и соснами, расположен в элитном коттеджном поселке в Обуховском районе, недалеко от базы Динамо. Все дома здесь выдержаны в классическом стиле загородных усадеб.

На территории охраняемого службой безопасности поселка есть теннисные корты, детские площадки, минимаркет, отделение банка и ресторан.

Что касается Альвины, что она часто выходит на лужайку возле дома, чтобы порисовать.

Напомним, Вербич устроил Альвине шикарную встречу после родов.

А совсем недавно Вербич и Альвина зажигали на свадьбе другого динамовца – поляка Томаша Кендзеры.

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