Не потрапила на Олімпіаду – запалює в Instagram: гарячі фото української волейболістки

Збірна України з волейболу не пробилася на Олімпійські Ігри в Токіо, проте, чарівна українська волейболістка Людмила Осачук нагадує про себе гарячими фото

Людмила Осачук запалює в Instagram / Фото: Instagram

Спортсменка вирушила на відпочинок до Болгарії, звідки засипає свою сторінку в Instagram неймовірно гарячими фото.

Ми якраз проводимо голосування на Міс Україна на Олімпіади-2020. Людмила точно б склала конкуренцію головним українським красуням.

Людмила Осачук виступає за волейбольну команду з Луцька Волинь-Університет-ОДЮСШ. З нею вона вигравала срібні медалі чемпіонату України, а також двічі брала "бронзу".

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