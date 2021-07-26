Не попала на Олимпиаду – зажигает в Instagram: горячие фото украинской волейболистки

Сборная Украины по волейболу не пробилась на Олимпийские Игры в Токио, тем не менее, очаровательная украинская волейболистка Людмила Осачук напоминает о себе горячими фото

Людмила Осачук зажигает в Instagram / Фото: Instagram

Спортсменка отправилась на отдых в Болгарию, откуда засыпает свою страницу в Instagram невероятно горячими фото.

Мы как раз проводим голосование на Мисс Украина на Олимпиаде-2020. Людмила точно бы составила конкуренцию главным украинским красоткам.

Людмила Осачук выступает за волейбольную команду из Луцка "Волынь-Университет-ОДЮСШ". С ней она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, а также дважды брала "бронзу".

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