Не попала на Олимпиаду – зажигает в Instagram: горячие фото украинской волейболистки

Людмила Осачук зажигает в Instagram / Фото: Instagram
Спортсменка отправилась на отдых в Болгарию, откуда засыпает свою страницу в Instagram невероятно горячими фото.
Мы как раз проводим голосование на Мисс Украина на Олимпиаде-2020. Людмила точно бы составила конкуренцию главным украинским красоткам.
Людмила Осачук выступает за волейбольную команду из Луцка "Волынь-Университет-ОДЮСШ". С ней она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, а также дважды брала "бронзу".
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