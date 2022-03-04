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"Мої думки з українським народом": велогонщик відмовився від російського громадянства

Любомир Луканюк
4 березня, 15:07
Павло Сіваков категорично проти війни в Україні і надалі виступатиме за Францію

Павло Сіваков не хоче виступати за Росію

Знаменитий російський велогонщик Павло Сіваков вирішив далі виступати під прапором Франції. Раніше тенісист Данило Медведєв прибрав із профілю триколор.

"Як я вже говорив, я категорично проти цієї війни і всі мої думки з українським народом. Як і більшість людей у всьому світі зараз, я сподіваюся на мир і якнайшвидше припинення страждань, що відбуваються в Україні", – сказав Сіваков.

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