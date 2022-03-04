"Мои мысли с украинским народом": велогонщик отказался от российского гражданства

Знаменитый российский велогонщик Павел Сиваков принял решение далее выступать под флагом Франции. Ранее теннисист Даниил Медведев убрал из профиля триколор.

"Как я уже говорил, я категорически против этой войны и все мои мысли с украинским народом. Как и большинство людей во всем мире сейчас, я надеюсь на мир и скорейшее прекращение страданий, которые происходят в Украине", – сказал Сиваков.