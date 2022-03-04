"Мои мысли с украинским народом": велогонщик отказался от российского гражданства

Павел Сиваков не хочет выступать за Россию
Знаменитый российский велогонщик Павел Сиваков принял решение далее выступать под флагом Франции. Ранее теннисист Даниил Медведев убрал из профиля триколор.
"Как я уже говорил, я категорически против этой войны и все мои мысли с украинским народом. Как и большинство людей во всем мире сейчас, я надеюсь на мир и скорейшее прекращение страданий, которые происходят в Украине", – сказал Сиваков.
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