Людей замінили роботи: що діється в найунікальнішому кафе у світі

У Токіо працює кафе, де обслуговують відвідувачів роботи – вони приймають замовлення і приносять їжу. А ще дуже люблять, коли їх гладять по голові

Кафе роботів / Фото: Любомир Луканюк

Робот за стійкою махає привіт,

Людству кінець?

Можливо

Вчені ще не придумали машину часу, але підглянути в майбутнє можна в Токіо. Два роки тому тут відкрили кафе, де відвідувачів обслуговують роботи. Загляну в 22-ге століття, їду в Pepper Parlor.

У величезному хмарочосі кафешка займає невеликий куточок. Без якоїсь пафосної реклами.

За барною стійкою два залізних друга пропонують свої послуги.

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На моніторі список страв, їх склад. Напої і десерти. Все інтуїтивно просто. Вибираєте обід, розраховуєтесь карткою і отримуєте тацю зі спеціальним чіпом. На цей чіп і орієнтується робот-офіціант.

Час очікування 10-15 хвилин і з кухні з'являється бажане замовлення. Риба з соусом, креветки, салат, черрі, дві вафлі і апельсиновий сік. Все це коштує 1500 ієн (365 грн). Дуже демократична ціна, враховуючи незвичайність кафе і крутість району.

Хто прийшов раніше займає столики, біля яких стоять роботи. З ними можна трохи поспілкуватися. Японською. А можна ще подружитися. "Залізяки" люблять ласку.

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