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Полюбляє бантики: дружина українського футболіста похвалилася гарячими фото з Мальдів

Олександр Трикіша
15 грудня, 20:44
Дружина гравця Шахтаря та збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна запускає марафон відпускних фото. Дівчина постала перед фанатами в образі подарунку

Даша Савіна любить бантики / Фото: Колаж: Сьогодні

Даша разом із чоловіком вирушили у відпустку на Мальдіви. Першого ж дня відпочинку красуня порадувала фанатів яскравою фотосесією.

"Краса – це гармонія квітучої природи. Мальдіви – справжнє диво нашого світу! Від побаченої краси у мене мурашки по шкірі", – поділилася емоціями Даша в Inatagram.

А в коментарях Валерій наголосив: "Ти і є справжнісінька краса".

До речі, Даша не вперше приміряє образ подарунка. Якийсь час тому дівчина вже ділилася гарячою фотосесією у купальнику з бантом.

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