Полюбляє бантики: дружина українського футболіста похвалилася гарячими фото з Мальдів

Даша Савіна любить бантики / Фото: Колаж: Сьогодні
Даша разом із чоловіком вирушили у відпустку на Мальдіви. Першого ж дня відпочинку красуня порадувала фанатів яскравою фотосесією.
"Краса – це гармонія квітучої природи. Мальдіви – справжнє диво нашого світу! Від побаченої краси у мене мурашки по шкірі", – поділилася емоціями Даша в Inatagram.
А в коментарях Валерій наголосив: "Ти і є справжнісінька краса".
До речі, Даша не вперше приміряє образ подарунка. Якийсь час тому дівчина вже ділилася гарячою фотосесією у купальнику з бантом.
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