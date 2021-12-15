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Любит бантики: жена украинского футболиста похвасталась горячими фото с Мальдив

Александр Трикиша
15 декабря, 20:44
Жена игрока Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина запускает марафон отпускных фото. Девушка предстала перед фанатами в образе подарка

Даша Савина полюбляє бантики / Фото: Коллаж: Сегодня

Даша вместе с супругом отправились в отпуск на Мальдивы. В первый же день отдыха красотка порадовала фанатов яркой фотосессией.

"Красота – это гармония цветущей природы. Мальдивы – настоящее чудо нашего мира! От увиденной красоты у меня мурашки по коже", – поделилась эмоциями Даша в Inatagram.

А в комментариях Валерий отметил: "Ты и есть самая настоящая красота".

Кстати, Даша не впервые примеряет на себя образ подарка. Некоторое время назад девушка уже делилась горячей фотосессией в купальнике с бантом.

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