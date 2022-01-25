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Найкращий у XXI столітті: Селезньов вигадав, як стати рекордсменом України

Андрій Трофімов
25 січня, 15:15
36-річний форвард хоче побити рекорд Максима Шацьких, але поки що задовольняється малим – лише частиною сезонів української Прем'єр-ліги

Бомбардир століття / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальний нападник Євген Селезньов дуже хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.

Для цього 36-річному гравцеві Міная потрібно відзначитися щонайменше вісім разів.

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Зараз у Максима Шацьких 124 голи, у Сергія Реброва – 123, у Селезньова – 117.

Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Але у нинішньому чемпіонаті Євген більше потрапляє у скандали, аніж забиває. Судіть самі:

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Тим не менш Селезньов знайшов таки, як стати №1 в УПЛ. Він опублікував у сторіс Instagram рейтинг найкращих бомбардирів XXI століття. Тут і справді Євгену немає рівних: