Лучший в XXI веке: Селезнев придумал, как стать рекордсменом Украины

Бомбардир века / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальный нападающий Евгений Селезнев уж очень хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Для этого 36-летнему игроку Миная нужно отличиться минимум восемь раз.

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Сейчас у Максима Шацких 124 гола, у Сергея Реброва – 123, у Селезнева – 117.

Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Но в нынешнем чемпионате Евгений больше попадает в скандалы, чем забивает. Судите сами:

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Тем не менее Селезнев нашел таки, как стать №1 в УПЛ. Он опубликовал в сторис Instagram рейтинг лучших бомбардиров XXI века. Тут и правда Евгению нет равных: