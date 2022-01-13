Ла Ліга виправила свою помилку: Крим – це Україна

Сайт іспанської Ла Ліги оперативно виправив карту із Кримом / Фото: Колаж: Сьогодні
Тепер на офіційному сайті футбольної ліги Іспанії Крим позначено як територію України. До керівника Ла Ліги Хав'єра Тебаса з проханням виправити помилку звернулося посольство України в Іспанії
"У зв’язку з інформацією, що стала відомою Посольству України в Іспанії, Посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до Президента Професійної футбольної ліги Іспанії Ла Ліги Хав’єра Тебас Медрано з приводу грубої помилки, допущеної на сайті Ла Ліги в розділі офіційних трансляторів чемпіонату, з огляду на відсутність відображення Кримського півострова на карті України.
Посол України порушив питання щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також санкційних обмежень щодо РФ", – йдеться у заяві посольства.
Ось так тепер виглядає мапа України на сайті Ла Ліги
Які ще були інциденти з Кримом у спорті
- Під час Олімпіади-2020 оргкомітет Ігор розмістив на офіційному сайті карту з кордоном між материковою частиною України та Кримом.
- Після скандалу МОК назвав карту з російським Кримом прикрою помилкою та швидко виправив це. Росія виступила з протестом, але нарвалася на глузування.
- А потім уже УЄФА розлютив Росію, розмістивши на емблемі Євро-2024 карту Європи, де Крим показаний українською територією.
- В УЄФА відповіли, що діяли згідно з резолюцією Генасамблеї ООН тому не мають наміру йти на поводу у агресора.