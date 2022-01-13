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Ла Ліга виправила свою помилку: Крим – це Україна

Сергій Шаховець
13 січня, 23:10
Керівництво іспанської Ла Ліги оперативно відреагувало на звернення посольства України щодо належності окупованого півострова

Сайт іспанської Ла Ліги оперативно виправив карту із Кримом / Фото: Колаж: Сьогодні

Тепер на офіційному сайті футбольної ліги Іспанії Крим позначено як територію України. До керівника Ла Ліги Хав'єра Тебаса з проханням виправити помилку звернулося посольство України в Іспанії

"У зв’язку з інформацією, що стала відомою Посольству України в Іспанії, Посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до Президента Професійної футбольної ліги Іспанії Ла Ліги Хав’єра Тебас Медрано з приводу грубої помилки, допущеної на сайті Ла Ліги в розділі офіційних трансляторів чемпіонату, з огляду на відсутність відображення Кримського півострова на карті України.

Посол України порушив питання щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також санкційних обмежень щодо РФ", – йдеться у заяві посольства.

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Ось так тепер виглядає мапа України на сайті Ла Ліги

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Які ще були інциденти з Кримом у спорті