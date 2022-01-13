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Ла Лига исправила свою ошибку: Крым – это Украина

Сергей Шаховец
13 января, 23:10
Руководство испанской Ла Лиги оперативно отреагировало на обращение посольства Украины о принадлежности оккупированного полуострова

Сайт испанской Ла Лиги оперативно исправил карту с Крымом / Фото: Коллаж: Сегодня

Теперь на официальном сайте футбольной лиги Испании Крым обозначен как территория Украины. К руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить ошибку обратилось посольство Украины в Испании.

"В связи с информацией, ставшей известной Посольству Украины в Испании, Посол Сергей Погорельцев немедленно обратился к Президенту Профессиональной футбольной лиги Испании Ла Лиги Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла-Лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата. учитывая отсутствие отражения Крымского полуострова на карте Украины.

Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь, а также санкционных ограничений в РФ", – говорится в заявлении посольства.

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Вот так теперь выглядит карта Украины на сайте Ла Лиги

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