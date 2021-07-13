Курив у роздягальні "Вемблі", пританцьовуючи на камеру: як відірвався захисник Італії

Захисник збірної Італії і Наполі Джованні Ді Лоренцо потрапив на камеру з сигаретою в роздягальні своєї команди після перемоги на чемпіонаті Європи-2020

Джованні Ді Лоренцо забрав собі і трохи сітки / Фото: Reuters

Чемпіонам можна все. Тому після перемоги над Англією в фіналі Євро-2020 в Лондоні захисник збірної Італії Джованні Ді Лоренцо курив прямо в роздягальні своєї команди і не ховався від камер своїх партнерів по команді. Після 1:1 в основний і додатковий час на "Вемблі" італійці виграли Євро-2020 в серії 11-метрових – 3:2.

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Захисник Наполі Ді Лоренцо з сигаретою в роті потрапив на відео, яке виклав в сторіс свого Instagram Франческо Ачербі. Однак футболіст зовсім не соромився камери і не ховав сигарету, коли зрозумів, що його знімають, а просто продовжив танцювати з нею в руках.

Раніше експерт з України назвав англійців клоунами. А їхнього тренера і зовсім би повісив на "Вемблі".

В свою чергу принц Вільям розлючений через цькування темношкірих гравців Англії.

Також з Апеннін прийшла звістка, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.

А герой фіналу Євро-2020 запивав пиво колою на пресконференції. Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі вважає, що він це заслужив.

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