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Повісив би Саутгейта прямо на "Уемблі"! Експерт з України назвав англійців клоунами

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 18:19
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Віктор Леоненко після фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Англії жорстко розкритикував тренера британської команди за захисний стиль і вважає, що К'єлліні заробив вилучення
Віктор Леоненко розкритикував Гарета Саутгейта
Віктор Леоненко розкритикував Гарета Саутгейта / Фото: Reuters

Колишній нападаючий київського Динамо і телеексперт Віктор Леоненко після фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Англії 11 липня на "Уемблі" в Лондоні пройшовся по наставнику британців Гарету Саутгейту. Нагадаємо, що англійці програли трофей в серії пенальті, а футболісти, випущені спеціально під 11-метрові, не забили.

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"Саутгейт програв тактично. Італійці грали сміливо, а ось ці місцеві – ні. Англійці грали так, як раніше Італія. Гол забили, а далі – руйнували. Про те, що Саутгейт – не тренер, говорить те, що технічних футболістів змусили не грати в футбол, а відбирати м'яч. Мені здається, на Стерлінгу був пенальті. Бонуччі бив його під коліно. К'єлліні можна було давати червону за фол на Сака", – сказав Леоненко в ефірі Великого футболу

Джорджіо К'єлліні зніс в фіналі Букайо Сака
Джорджіо К'єлліні зніс в фіналі Букайо Сака / Фото: Reuters

"Коли гравці пригальмовують перед ударом під час пенальті – воротарі читають. З кроку сильно не вдариш. Бити треба так, як пробив Кейн. Найневдаліший пенальті – удар Федеріко Бернардескі. Ніхто не б'є пенальті по центру низом. Удар Сака був прочитаний Доннаруммою. Пенальті – лотерея. Натренувати їх неможливо. Те, що англійці знімали медалі після нагородження – неповага до турніру. Клоуни. Я б повісив Саутгейта прямо на "Уемблі". Англію дотягли до фіналу"

Раніше ми писали, що збірну Італії ледь не розірвали в Римі. Дивіться, як переможці Євро повернулися додому.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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