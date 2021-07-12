Герой фіналу Євро запивав пиво колою на пресконференції та заявив: Я заслужив на це!

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі, який став найкращим гравцем фіналу чемпіонату Європи-2020 проти Англії втамував спрагу відразу з двох пляшок під час спілкування з журналістами

Леонардо Бонуччі емоційно реагував на перемогу / Фото: Reuters

Найкращий гравець фіналу Євро-2020 проти Англії (1:1) і найстарший автор голу у фіналах ЧЄ Леонардо Бонуччі запалив на післяматчевій пресконференції. Захисник з'явився в залі з пляшками пива і коли, після чого відкрив обидві та відсьорбнув з кожної.

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34-річний захисник Ювентуса після перемоги у виснажливій фінальній битві над англійцями в серії пенальті зручно влаштувався на стільці перед журналістами. Спочатку з задоволенням зробив ковток пива, а потім спробував і трохи газованої води.

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Вчинок Бонуччі нагадав про випадки з напоями від спонсорів на початку Євро. Спочатку на пресконференції капітан Португалії Кріштіану Роналду прибрав зі столу пляшки з газованою водою, закликавши пити воду. Потім француз Поль Погба сховав пиво, оскільки є мусульманином і не вживає алкоголю. А українець Андрій Ярмоленко пожартував на цю тему.

Нагадаємо, що "Скуадра адзурра" вдруге у своїй історії стала кращою на континенті. Раніше вона вигравала турнір у 1968 році, а проводиться чемпіонат Європи з футболу з 1960-го.

Раніше італійські футболісти поглумилися над англійською піснею після перемоги на Євро-2020.

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