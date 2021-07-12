Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Спорт Life Лайфхакер Техно

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Герой фіналу Євро запивав пиво колою на пресконференції та заявив: Я заслужив на це!

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 17:34
Копіювати лінк
Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі, який став найкращим гравцем фіналу чемпіонату Європи-2020 проти Англії втамував спрагу відразу з двох пляшок під час спілкування з журналістами
Леонардо Бонуччі емоційно реагував на перемогу
Леонардо Бонуччі емоційно реагував на перемогу / Фото: Reuters

Найкращий гравець фіналу Євро-2020 проти Англії (1:1) і найстарший автор голу у фіналах ЧЄ Леонардо Бонуччі запалив на післяматчевій пресконференції. Захисник з'явився в залі з пляшками пива і коли, після чого відкрив обидві та відсьорбнув з кожної.

Читайте також: Вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії: тіло дістали і з каналу Венеції

34-річний захисник Ювентуса після перемоги у виснажливій фінальній битві над англійцями в серії пенальті зручно влаштувався на стільці перед журналістами. Спочатку з задоволенням зробив ковток пива, а потім спробував і трохи газованої води.

"Я на це заслужив", – прокоментував свою поведінку Леонардо

Вчинок Бонуччі нагадав про випадки з напоями від спонсорів на початку Євро. Спочатку на пресконференції капітан Португалії Кріштіану Роналду прибрав зі столу пляшки з газованою водою, закликавши пити воду. Потім француз Поль Погба сховав пиво, оскільки є мусульманином і не вживає алкоголю. А українець Андрій Ярмоленко пожартував на цю тему.

Нагадаємо, що "Скуадра адзурра" вдруге у своїй історії стала кращою на континенті. Раніше вона вигравала турнір у 1968 році, а проводиться чемпіонат Європи з футболу з 1960-го.

Раніше італійські футболісти поглумилися над англійською піснею після перемоги на Євро-2020.

Дивіться огляд фіналу Євро-2020

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти