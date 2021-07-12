Вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії: тіло дістали і з каналу Венеції

Італійці всю ніч гуляли після фіналу Євро-2020, в якому команда Манчіні переграла збірну Англії в серії пенальті. Але для деяких свято обернувся трагедією

Фанати збірної Італії святкують перемогу / Фото: Reuters

Велике свято в Італії після перемоги збірної країни на Євро-2020 обернувся декількома трагедіями. Минулої ночі під час масових гулянь з нагоди коронації національної команди загинули вболівальники. Нагадаємо, що Італія виграла Євро-2020 у Англії в серії пенальті після 1:1 в основний час і овертаймі.

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За інформацією La Repubblica, в ніч на 12 липня в провінції Катанія сталося ДТП, в результаті якого загинув 19-річний юнак, а ще чотири людини були поранені. Повідомляється, що всі вони їхали відзначати перемогу збірної Італії. Також в Фоджа 32-річний чоловік на скутері був застрелений під час участі у футбольному святі.

Вболівальники збірної Італії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Цієї ж ночі в Венеції в одному з каналів було виявлено тіло чоловіка середніх років. Особа загиблого поки не встановлена. Але в поліції не виключають, що смерть невідомого могла бути пов'язана з масовими урочистостями з приводу успіху збірної Італії на Євро-2020. Також повідомляється про безліч поранених в різних містах Італії.

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