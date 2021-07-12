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Вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії: тіло дістали і з каналу Венеції

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 16:49
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Італійці всю ніч гуляли після фіналу Євро-2020, в якому команда Манчіні переграла збірну Англії в серії пенальті. Але для деяких свято обернувся трагедією
Фанати збірної Італії святкують перемогу
Фанати збірної Італії святкують перемогу / Фото: Reuters

Велике свято в Італії після перемоги збірної країни на Євро-2020 обернувся декількома трагедіями. Минулої ночі під час масових гулянь з нагоди коронації національної команди загинули вболівальники. Нагадаємо, що Італія виграла Євро-2020 у Англії в серії пенальті після 1:1 в основний час і овертаймі.

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За інформацією La Repubblica, в ніч на 12 липня в провінції Катанія сталося ДТП, в результаті якого загинув 19-річний юнак, а ще чотири людини були поранені. Повідомляється, що всі вони їхали відзначати перемогу збірної Італії. Також в Фоджа 32-річний чоловік на скутері був застрелений під час участі у футбольному святі.

Вболівальники збірної Італії на Євро-2020
Вболівальники збірної Італії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Цієї ж ночі в Венеції в одному з каналів було виявлено тіло чоловіка середніх років. Особа загиблого поки не встановлена. Але в поліції не виключають, що смерть невідомого могла бути пов'язана з масовими урочистостями з приводу успіху збірної Італії на Євро-2020. Також повідомляється про безліч поранених в різних містах Італії.

Раніше ми писали, що збірну Італії ледь не розірвали в Римі. Дивіться, як переможці Євро повернулися додому.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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