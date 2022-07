Історія однієї фотографії. Чому гонщики палили на "Тур де Франс"

В ці дни проходить найбільш престижна велогонка світу – "Тур де Франс". А цей легендарний знімок на "Тур де Франс" був зроблений в 1927 році і надрукований в книзі An Intimate Portrait of the Tour de France.

По центру палять два відомих бельгійських гонщика, переможці етапів "Тур де Франс", Жульєн Вервеке і Моріс Гелдхол.

У ті роки існувала думка, що куріння відкриває спортсменам друге дихання і дуже корисне в тих видах спорту, де потрібна витривалість.

Зараз цей знімок настільки популярний, що в інтернеті можна купити футболку, сумку або чохол для телефону із зображенням бельгійських велосипедистів.

