Історія однієї фотографії. Чому гонщики палили на "Тур де Франс"

В ці дни проходить найбільш престижна велогонка світу – "Тур де Франс". А цей легендарний знімок на "Тур де Франс" був зроблений в 1927 році і надрукований в книзі An Intimate Portrait of the Tour de France.
По центру палять два відомих бельгійських гонщика, переможці етапів "Тур де Франс", Жульєн Вервеке і Моріс Гелдхол.
У ті роки існувала думка, що куріння відкриває спортсменам друге дихання і дуже корисне в тих видах спорту, де потрібна витривалість.
Зараз цей знімок настільки популярний, що в інтернеті можна купити футболку, сумку або чохол для телефону із зображенням бельгійських велосипедистів.
Читайте також інші матеріали з рубрики "Історія однієї фотографії":
- Як Матіас Канда випередив паровоз. Спортсмен із Родезії готувався до головного старту у своєму житті.
- Без взуття на олімпійському подіумі – що сталося у Мехіко-1968. Жест Black Power побачив увесь світ.
- Три мільйони доларів за шматок вуха. Ось що сталося з вухом Евандера Холіфілда, яке відкусив Майк Тайсон.
- Чому гонщики курили на "Тур де Франс". Сто років тому вважалося, що куріння дуже корисне.
- Пеле вчили виживати у джунглях. Мало хто знає, що король футболу служив у армії.
- Годинник підвів братів-шахраїв. Неймовірна історія на ультрамарафоні.