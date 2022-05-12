Історія однієї фотографії. Ефіоп 42 км біг босоніж за "золотом"

Бікіла біжить марафон на Олімпійських іграх в Римі / Фото: Getty Images

Після олімпійського марафону в Римі-1960 фото ефіопа Абебе Бікіли облетіли весь світ. Він 42 км біг босоніж. І став олімпійським чемпіоном! Першим серед темношкірих атлетів із Африки.

Бікіла був включений до складу олімпійської збірної Ефіопії в останній момент. Він замінив товариша по команді, який зазнав травми.

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Бігти марафон Абебе не планував босим. Однак у бідній країні не було особливого вибору у професійному взутті. Декілька пар кросівок надав спонсор команди. Але коли Бікіла прийшов на примірку, то не знайшов собі комфортного взуття. І пробіг дистанцію босоніж з олімпійським рекордом – 2:15.16.

Через чотири роки у Токіо-1964 знову став олімпійським чемпіоном із рекордом. Але цього разу йому вже знайшли потрібні кросівки.

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В 1969 році Абебе в результаті автомобільної аварії виявився паралізованим. Зайнявся стрільбою з лука, брав участь у Stoke Mandeville Games, які у майбутньому стали Паралімпійськими іграми.

Помер Бікіла 25 жовтня 1973 року від інсульту. Йому було 41 рік. Похорон зібрав до 75 тисяч людей, а в країні було оголошено національну жалобу.

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