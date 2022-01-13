Фьюрі має рацію! Усик не соромився показувати свій допінг у соцмережах

Усик показав Ф'юрі, який допінг він вживав / Фото: Instagram, REUTERS

Ф'юрі назвав Усика малим, напханим стероїдами чоловічком, натякаючи на те, що українець перетворився на суперважковаговика незаконним способом.

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І тут треба визнати – українець справді вдався до методики швидкого набору ваги! Щоправда, на жаль для Ф'юрі, жодного злочину у цьому немає.

Усик навіть не соромився показувати процес у себе в Instagram. Ось таким "допінгом" боксер харчувався перед боєм із Джошуа.

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Ще під час переходу з крузервейту в хевівейт Усика запитували, як він буде конкурувати з габаритнішими опонентами, але Олександр легко відповідав журналістам.

"Сил для переходу в надважку вагу у мене достатньо. Буду їсти ще додаткову порцію макарошок, і буде все добре", – говорив українець.

Як бачимо, така методика дала свої плоди. До бою проти Джошуа Усик підійшов з максимальною вагою у своїй кар'єрі – 100,2 кг, але при цьому залишався на 8 кг легше за суперника і набагато швидше.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

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До речі, раніше за Усика заступився Володимир Кличко. Він нагадав, Ф'юрі, що якраз британець свого часу погорів на заборонених препаратах перед другим боєм із українцем.

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