Ще один не витримав. Білоруський боксер закликав зупинити війну

Баранчик проти війни / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній чемпіон світу з боксу за версією IBF Іван Баранчик взяв участь у мітингу на підтримку України у Майамі.
Раніше проти війни висловилася зірка білоруського тенісу Вікторія Азаренка. Хоча спортсмени з Білорусі зазвичай відмовчуються із цього приводу.
"Зупиніть війну!" – написав Баранчик в Instagram, додавши відеозапис із мітингу.
Іван Баранчик народився російському Амурську, але у професійному рингу виступає під прапором Білорусі.
Згідно Wikipedia, Баранчик – чемпіонат Європи з боксу серед військовослужбовців (2012), чемпіон світу серед юніорів до 52 кг (2009) у аматорах.
У професіоналах колишній чемпіон світу за версією IBF (2018-2019) та чемпіон за версією WBA Inter-Continental (2019-2020) у першій напівсередній вазі.
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