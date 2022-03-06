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Ще один не витримав. Білоруський боксер закликав зупинити війну

Любомир Луканюк
6 березня, 23:46
Відомий білоруський боксер Іван Баранчик відвідав мітинг на підтримку України та закликав Росію зупинити війну

Баранчик проти війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу з боксу за версією IBF Іван Баранчик взяв участь у мітингу на підтримку України у Майамі.

Раніше проти війни висловилася зірка білоруського тенісу Вікторія Азаренка. Хоча спортсмени з Білорусі зазвичай відмовчуються із цього приводу.

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"Зупиніть війну!" – написав Баранчик в Instagram, додавши відеозапис із мітингу.

Іван Баранчик народився російському Амурську, але у професійному рингу виступає під прапором Білорусі.

Згідно Wikipedia, Баранчик – чемпіонат Європи з боксу серед військовослужбовців (2012), чемпіон світу серед юніорів до 52 кг (2009) у аматорах.

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У професіоналах колишній чемпіон світу за версією IBF (2018-2019) та чемпіон за версією WBA Inter-Continental (2019-2020) у першій напівсередній вазі.

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