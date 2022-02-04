4 лютого 15:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 18:00
Україна --
Росія --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Динамо – Левські: пряма відеотрансляція товариського матчу

Олександр Трикіша
4 лютого, 15:56
Сьогодні київське Динамо проведе черговий товариський поєдинок у рамках підготовки до другої частини сезону. Суперником киян стане болгарський клуб Левські

Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Левські розпочнеться о 16:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна у програвачі нижче.

Реклама

Стартовий склад Динамо: Бущан, Кендзера, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Вітіньо, Антюх, Шкурін

Це буде третій спаринг на другому тренувальному зборі для "Динамо". Як кияни грали в Туреччині раніше:

Натомість кияни продовжують чистити склад. Після успішної продажі Віталія Миколенко в Евертон динамівці провернули кілька дрібніших угод. Головні зимові трансфери Динамо:

Реклама